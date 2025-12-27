Katkes parvlaevaliiklus Vormsi ja Hiiumaaga

Vormsi parvlaev Ormsö. Foto: Juhan Hepner

Tugeva tuule tõttu katkes laupäeva pärastlõunal parvlaevaühendus madnri ja Vormsi ning mandri ja Hiiumaa vahel.

Parvlaevaoperaator Kihnu Veeteed teatas, et laupäeval, 27 detsembril on seoses tugeva tuulega on tühistatud väljumised Svibyst kell 17.05 ja Rohukülast 18.15. Pühapäevasel väljumisel Svibyst kell 11.05 ja Rohukülast kell 12.15 võib esineda samuti häireid seoses tugeva tuulega.

"Väljumise Svibyst pühapäeval kell 11.05 toimumise täpsustame pühapäeval kell 10.05. Palume jälgida teateid meie kodulehel," teatas Kihnu Veeteed.

Hiiumaa ja mandri vahelisel liinil