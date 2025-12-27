LOETUIMAD LOOD 2025: Päikesepaneelid süütasid Linnamäel kortermaja pööningu

Lääne Elu avaldab uuesti 2025. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 28. juulil ilmunud lugu „Päikesepaneelid süütasid Linnamäel kortermaja pööningu”.

Linnamäe katusealune. Foto: Päästeamet

Reede, 25. juuli pärastlõunal süttis tõenäoliselt päikesepaneelidest Linnamäel Maali üürimaja pööning katus, Läänemaa päästjatele oli see esimene sellelaadne tulekahju.

Päästjad said väljakutse Linnamäele reedel kell 13.30. Põlema oli süttinud kolmekordse kortermaja katus ja pööning ning päästjate saabumise ajal oli katusest leek väljas. Inimesed olid hoonest väljunud.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kohapeal olnud Oru osavalla endine vanem Kadi Paaliste kirjeldas, et ehmatus ja ärevus oli suur. „Olime ühed esimesed, kes kohale jõudsid. Tunned ennast sellises olukorras nii abituna – leegid on katusest väljas ja ootaja aeg on pikk,” kirjeldas Paaliste sündmuskohal valitsenud meeleolu.

Tulekahju kustutama tulid lisaks Haapsalu komando kutselistele päästjatele Nõva, Risti ja Märjamaa kutselised ning Pali