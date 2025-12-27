Elektrilevi hoiatab ulatuslike elektrikatkestuste võimaluse eest

Kuula artiklit, 2 minutit ja 4 sekundit 0:00 / 2:4

Tugevad tormituuled võivad põhjustada nädalavahetusel ulatuslikke elektrikatkestusi Eesti suursaartel ja rannikualadel.

Keskkonnaagentuur on andud tormihoiatuse nädalavahetuseks tugevate tormituultega kuni 29 m/s ja puhanguti 32 m/s. Niivõrd tugevad tormituuled võivad põhjustada ka ulatuslikke elektrikatkestusi. Elektrilevi on tormiks valmis suurendatud jõududega.

Täna, 27. detsembri ennelõunal tugevneb loodetuul puhanguti 17 m/s, Lääne-Eestis kuni 20 m/s saartel ja rannikul 12-18 m/s ja puhanguti kuni 32 m/s. Sellised tugevad tormituuled toovad kaasa puude ja okste murdumise, mis võivad põhjustad ulatuslikke elektrikatkestusi.

„Elektrilevi juhtimiskeskus on juba eile alustanud eeltegevustega, mille raames oleme suurendanud tormipiirkondade võrguteenusejuhtijate arvu nii öösel kui päeval. Valmisolekus on kõik elektrikute brigaadid ja ka Elektrilevi töötajatest koosnev kriisireserv. Paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena ning varuda joogivett ja toitu, laadida akud,“ sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Palume elanikel valmistuda tormiks, siin on abistavad juhised:

https://www.olevalmis.ee/torm-tugev-tuul-aike-ja-sademed

Abistavad juhised elektrikatkestuse korral:

https://www.olevalmis.ee/elektrikatkestus

Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.

Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.