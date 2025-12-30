Torm jättis mehe katusele lõksu

Tormimurd Paralepas. Foto: Juhan Hepner

Läänemaad laupäeval tabanud Johannese-nimeline torm andis päästjatele tööd murdunud puude kõrvaldamisega, aga suuri purustusi teadaolevalt ei põhjustanud. Osa läänlasi oli aga veel esmaspäevalgi elektrita.

Päästjad reageerisid nädalavahetusel Läänemaal tormiga seotud sündmustele 44 korral. Peamiselt oli tegemist teele või elektriliinidele kukkunud puude eemaldamisega, lisaks käidi näiteks Haapsalus kinnitamas tuule tõttu lahti tulnud katusepleki äärt.

Torm seiskas laupäeval parvlaevaliikluse Rohuküla-Heltermaa ja Rohuküla-Sviby liinil. Vormsi parvlaev sõitis pühapäeval juba graafiku järgi, aga Hiiumaa liinil jäid ära ka pühapäevahommikused väljumised ja laevaliiklus taastus seal alles pühapäeva lõunal. Virtsu-Kuivastu liinil tuul laevu kai äärde ei jätnud.

Keskkonnaagentuuri ilmateenistus mõõtis ööl vastu pühapäeva Osmussaarel