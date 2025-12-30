Juhtkiri: veel paremat aastat!

Kokkuvõte tänavu Lääne Elus ilmunud lugudest võib jätta homme lõppevast aastast üsna trööstitu mulje. Läänlaste arv väheneb kiirenevas tempos. Me saame keskmiselt vähem palka, kui teistes maakondades saadakse. Raudteed Haapsalu ja Rohukülani ei tule. Mõne omavalitsuse maine on madal. Tänavaremontide põhjustatud liikluskaosed. Kohtuasjad. Vägivaldsed surmad. Terve suve kestnud kehv suusailm. Et siis kokkuvõttes must ja ebaõnnestunud aasta?

Ei ole lõppev aasta üksiti halb. Läänlasi käis laulu- ja tantsupeol rekordarv. Rannarootslased, meie oma rahvakild, kogus tuntust näituste ja raamatutega. Ettevõtetel läks paremini kui mullu. Lihulas sai valmis uus koolimaja. Uued elamuarendused lisandusid. Tänavad said remonditud. Sportlased said medaleid. Inimesed