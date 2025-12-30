Jalgpalli Läänemaa meistrivõistlused tõid jalgpallikogukonna kokku

Mudala FC võidukarikat pea kohale tõstmas. Foto: Valeri Larionov

Laupäeval, 27. detsembril peeti Uuemõisas jalgpalli Läänemaa meistrivõistlusi, mis tõi võistlema 94 jalgpallurit ning hulgaliselt pealtvaatajaid.

11 võistkonnaga turniiril tuli võitjaks Mudala FC, mis koosnes suuresti praegustest Läänemaa JK esindus- ja duubelmeeskonna mängijatest.

Võistkonnad alustasid kolmes alagrupis, kust grupi kaks paremat pääsesid edasi finaalturniirile, kolmandad kohad eraldi miniturniirile ning neljandad kohad 10. koha play-offi. Finaalturniirile pääsenutest moodustus eraldi liigatabel lähtuvalt punktidele ja väravate vahele, mille nad oma grupis saavutasid. Kaks paremat tagasid endale koha poolfinaalis ning ülejäänud neli võistkonda mängisid omavahel veerandfinaale.

A ja B alagrupid olid 4-liikmelised ning C alagrupp 3-liikmeline. A-alagrupi võitis täisedu ja suure väravate va