Urmas Sukles – ropu suuga hea inimene

Arstiharidusega Urmas Sukles sattus kohalikku poliitikasse 1993. aastal tuttavate kutsel. Tagasi vaadates on Sukles toonase karjäärivahetuse üle siiralt õnnelik. Foto: Juhan Hepner

Tänavustel valimistel kaotas veerand sajandit Haapsalut valitsenud Urmas Sukles võimu. Nüüd kirjutab ta raamatut oma aastatest linnapeana ja peab plaani riigikogu valimistel kandideerida.

Detsembri algul panite Isamaa esinumbrile Olavi Seisonenile Haapsalu linnapea ametiketi kaela. Kas ametist lahkuda oli kurb või hoopis kergendus?

Emotsioon oli suhteliselt madal. 16 aastat on jube pikk aeg jutti.

Artikkel jätkub peale reklaami

Ma ei tahtnud küll nii ära minna. Plaan oli sedasi, et võidaks valimised ära ja siis kuskil aasta või pooleteise pärast oleksin ameti kellelegi üle andnud, aga läks nii, nagu läks.

Oli vabanemise tunne. Viimased neli aastat olid väga rasked aastad. Koroona, raha ei olnud, intressid ja elektrihind läksid lakke ning üldse see Reformierakonna-poolne majanduse juhtimine.

Siis pidin siin tege