Sukles jääb ELi komitee asendusliikmeks

Arstiharidusega Urmas Sukles sattus kohalikku poliitikasse 1993. aastal tuttavate kutsel. Tagasi vaadates on Sukles toonase karjäärivahetuse üle siiralt õnnelik. Foto: Juhan Hepner
Urmas Sukles on Euroopa Liidu regioonide komitee asendusliige. Foto: Juhan Hepner

Valitsus kiitis regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase ettepanekul heaks Euroopa Liidu regioonide komitees perioodil 2025–2030 Eestit esindavad liikmed ja asendusliikmed. Asendusliikmete seas on endine Haapsalu linnapea ja praegune volikogu liige Urmas Sukles, kes oli ka eelmisel perioodil asendusliige ja veel varem põhiliige.

