Paliverre tulevad tasuta suusatunnid

Andra Kirna

andra@le.ee

Kadri Lukk (vasakul) õpetas huvilistele suusatamist ka 2023. aastal. Foto erakogu.

Suusaliidu ja Eesti terviseradade ellu kutsutud ettevõtmine „100 tasuta suusatundi” on jõudnud oma viienda talveni.

Läänemaal õpetab Kadri Lukk Paliveres suusatamist kahele laste- ja ühele täiskasvanute grupile. Osalemiseks tuleb end suusaliidu veebilehel kirja panna.

Selle nädalavahetuse täiskasvanute grupp oli juba reedel suusaliid

