Lääne-Nigula tahab anded lavale tuua

Lääne-Nigula vald plaanib loomeinimeste päeva, kus kõik soovijad saaksid oma andeid teistele tutvustada.

„Meil on tantsijaid ja lauljaid, aga ka neid, kes koovad näiteks vaipu – see on ju samasugune looming,” ütles Lääne-Nigula volikogu kultuurikomisjoni liige Kadri Lukk.

Just kultuurikomisjonis hakkas nn vaba lava korraldamise mõte idanema. Luki sõnul on komisjoni liikmeskond spordi poole kaldu ja kogu valda hõlmav spordielu läks hooga käima. „Loomingu poolelt aga mõte takerdus. Teadsin, et otsime midagi, aga formaadiga pusisin,” ütles ta.

Teise komisjoni liikme Anneli Riisaluga mõtteid põrgatades jõuti vaba lavani. „Kui inimesel