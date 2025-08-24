Lääne-Nigula pakkus loomeinimestele vaba lava

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 42

Lääne-Nigula vald kutsus pühapäeval esimest korda kokku valla loomeinimesed, pakkudes neile võimaluse oma andeid ja tegemisi teistelegi näidata.

Vaba lava julges esimesel korral kasutada kuus esinejat, kellest mõnel sündis otsus publiku ees üles astuda alles kohapeal. Publikule pakuti laulu, tantsu, teatrit ja luulet. Igale esinejale pakkusid korraldajad seitse minutit rambivalgust. Kui esinejate päralt oli Taebla kultuurimaja lava, siis fuajees näitasid ja pakkusid oma loomingut müüa kunstnikud ja käsitöölised.

Esimesena kutsus päeva juht Margus Luik lavale ema ja tütre Anne ja Anneli Riisalu Kullamaalt. Duett sündis tegelikult kohapeal, sest