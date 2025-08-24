President tunnustas kolme kaunist Läänemaa kodu

Kuula artiklit, 2 minutit ja 16 sekundit 0:00 / 2:16

President Alar Karis andis põhapäeval Pärnu kontserdimajas üles tunnustused Eesti kaunimatele kodudele.

Läänemaalt tunnustati kolme kodu: Aigi Pardeli Tuulepesa-kodu Lääne-Nigula valla Pusku külas; Eve Tamm-Hinno ja Kaido Hinno Urge talu Lääne-Nigula vallas Mõisakülas ning Rein Levoskini kodu Vormsis Rälby külas.

President ütles tunnustusi üle andes, et oma riik ja oma kodu ei saa olla lagastatud ning hooletusse jäetud, sest muidu saaks omast kõle ja võõras.

Alar Karis märkis, et kodukaunistamise alane tegevus on Eestis alati kandnud tugevat hariduslikku poolt, olgu siis kõik need jutusabad ja raamatud, mida hakati välja andma juba üle-eelmisel sajandil ning muidugi kodumajanduskoolid paljudes Eesti paikades. Kõigel sellel oli riigipea sõnul oluline roll Eesti mõttemaastiku ja komberuumi kujunemisel. „Niisamuti haarab tänane kodukaunistus teadlikult endasse kogu meie elukeskkonna: kodude kõrval ka laulu- ja mänguväljakud, linnasüdamed, spordirajatised ja tööstuspiirkonnad. Kõik selle, mis kujundab Eesti palet,“ rääkis president Karis.

Vabariigi president meenutas, et kodukultuuri teadlik edendamine algas Eestis laiemalt juba talude päriseksostmisega, ärkamisaja päris alguses, kui saadi ise peremeesteks. „Peremeheks olemine lööb selja sirgu ja annab kindlustunde,“ rääkis riigipea ja märkis, et siis jagasid oma kirjutistega õpetusi nii Friedrich Reinhold Kreutzwald, Johann Voldemar Jannsen, Carl Robert Jakobson kui ka Lilli Suburg. „Oma pidi hoidma ja targalt majandama, see oli oluline külg rahvaharidusest,“ sõnas president.

Riigipea tuletas meelde ka Carl Robert Jakobson mõtet: „See inimene, kes kodu kalliks ja armsaks ei pea, ah, selle inimesega on üks hale lugu.“ President tunnustas kodukaunistajaid: „Teiega, mu kallid sõbrad, ei ole mitte üks teps hale lugu. Teie, teie pered ja lähedased olete need, kes aitavad oma igapäevase töö ja hoolega hoida Eesti eripära.“

President Karis tänas ja kiitis laureaate, et nad hoolitsevad oma kodu eest rõõmuga, vabast ajast ja vabast tahtest, südame sunnil. „Teete seda selleks, auväärt kunstniku sõnu laenates, et Eestit iseloomustaks hoolitsetus ja kord, puhtad majad ja sirged põllupeenrad,“ tsiteeris riigipea kunstnik Enn Põldroosi.