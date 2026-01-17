Jahiselts plaanib Tauksi saarel jahti

Kuula artiklit, 1 minutit ja 27 sekundit

Rannalindude kaitseks ja taudi ohjeldamiseks on Tauksi saarel lubatud lasta metssigu. Foto: Pixabay

Keskkonnaamet andis Haapsalu jahiseltsile loa pidada Matsalu rahvuspargi saarte sihtkaitsevööndis veebruari keskpaigani väikeulukijahti. Jahiseltsi juhatuse liige Olev Peetris küsis seltsile luba küttida Tauksi saarel väikeulukeid nagu kährik, rebane ja šaakal ning lisaks ka metssigu.

„Lume tulekuga näitavad luureandme