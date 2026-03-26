Urmas Sukles: Matsalu rahvusparki rünnatakse!

Haapsalu volikogu liige Urmas Sukles (HaRi). Foto: Juhan Hepner

Mõni aeg tagasi, kui tegime Haapsalu üldplaneeringut, siis oli mul kerge olla, sest meil ei leitud kohta linna maapiirkonnas, kuhu oleks saanud tuulikud paigutada. Kerge tunne sellepärast, et ma ei tahtnud kogemust, mis on mujal Eestis, kus tuulikute püstitamisega kaasnesid kohtuprotsessid ja mõnes omavalitsuses sõideti väidetavalt ka kohalikust arvamusest üle. Haapsalu üldplaneeringut tehes olid küll vaatluse all mõned võimalikud kohad tuulikutele, aga kaitseministeeriumi ja maanteeameti piirangud välistasid need. Looduskaitset ma isegi ei maini, sest peaaegu kogu Haapsalu on looduskaitseliste piirangutega kaetud.