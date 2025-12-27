Päästeamet: mida teha tormiks valmistumisel?

Kuula artiklit, 3 minutit ja 18 sekundit 0:00 / 3:18

Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse prognoosi järgi on täna, 27. detsembri õhtul oodata tormituuli. Kõige tugevamat tuult on oodata Lääne- ja Loode-Eestis. Päästeamet palub elanikel tormiks valmistuda.

Prognoosi järgi võivad Eesti läänesaartel tõusta loodetuule iilid üle 30 m/s. Üle 25 m/s on oodata tuult ka mandri lääne- ja looderannikule. Idapoolsel rannikul ja mandri sisealadel on tavaline tuuline õhtu, tugevamaks läheb tuul seal ööl vastu pühapäeva.

Tormituul võib murda puid, tuua kaasa elektrikatkestusi ja häirida laevaliiklust. Selleks, et tormist põhjustatud ebamugavused oleksid võimalikult väiksed, soovitab päästeamet elanikel valmistuda.

Artikkel jätkub peale reklaami

Enne tormi:

Korja õuest kokku tuulega lendu tõusta võivad esemed (nt lillepotid, lumelabidad, aiatoolid vms).

Pargi sõiduk lagedale või garaaži.

Arvesta võimalike elektrikatkestustega, varu koju piisavalt toitu ja jooki.

Varu valmis taskulamp, patareiraadio ja varupatareid.

Tangi auto kütusepaak täis.

Tormi ajal:

Püsi siseruumides.

Väldi autosõitu. Kui see on siiski vajalik, sõida aeglaselt, ettevaatlikult ning jälgi ilmaolusid. Sõitu alustades veendu, et sul on piisavalt kütust ootamatuteks takistusteks ning võta kaasa mobiil.

Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest häirekeskust numbril 112.

Võimalusel väldi ahju kütmist – korstnas võib tugeva tuule tõttu hakata tõmme tagurpidi käima ja suitsu tuppa puhuda.

Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

Juhul kui elekter peaks katkema, siis:

Teavita sellest ka elektriettevõtteid.

Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.

Jälgi infokanaleid täiendavate prognooside ja käitumisjuhiste saamiseks. Abiks on patareidega raadio või autoraadio.

Tunne huvi, kas sinu tutvuskonna vanemate inimestega on samuti kõik korras.

Infokanalid

Tormi käitumisjuhised leiab olevalmis.ee veebilehelt: https://www.olevalmis.ee/torm-tugev-tuul-aike-ja-sademed

Värskeima ilmaprognoosi leiab Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse lehelt: www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/hoiatused/

Turvalisemaks liiklemiseks leiab infot veebilehelt: https://tarktee.ee/#/et

Elektrilevi katkestuste kaart: https://elektrilevi.ee/et/katkestused/katkestuste-kaart

Praamiliikluse infot leiab: Suursaarte ja mandri vaheliste liinide kohta https://www.praamid.ee/ ja teiste saarte kohta https://www.veeteed.com/