LOETUIMAD LOOD 2025: Lääne-Nigulas sai naine nõelata

Lääne Elu avaldab uuesti 2025. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 7. juulil ilmunud lugu „Lääne-Nigulas sai naine nõelata”.

Pühapäeva hommikul pärast kella kaheksat käisid päästjad Lääne-Nigula vallas Ubasalu külas (kunagine Kullamaa vald) aitamas naist, kes oli saanud nõelata.

Päästeameti pressiesindaja ei osanud öelda, kelle käest naine nõelata sai.

Naine oli metsas ja kiirabiauto ei pääsenud temani. Päästjad tassisid naise kõigepealt ATVsse ja sellega sõideti metsast välja kiirabiauto juurde.