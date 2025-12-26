Läänemaale anti laupäevaks teise taseme ilmahoiatus, parvlaevaliiklus Hiiumaa ja Vormsiga katkes (täiendatud 27.12)

Reede pärastlõunal laupäevaks antud ilmahoiatus. Illustratsioon: keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuuri ilmateenistus andis prognoositava tugeva tuule tõttu laupäevaks Läänemaale teise taseme ilmahoiatuse.

Teine tase tähendab, et ilm on ohtlik. Esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Tuleb olla väga tähelepanelik ja jälgida pidevalt ilmaprognoosi ja olla teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud. "Järgi kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi," seisab ilmateenistuse kodulehel olevas teise ohutaseme kirjelduses.

Reede pärastlõunal uuendatud prognoosi kohaselt tugevneb laupäeva ennelõunal Läänemaal lood