LOETUIMAD LOOD 2025: Muusik avas Haapsalus baari

Lääne Elu avaldab uuesti 2025. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 3. juunil ilmunud lugu „Muusik avas Haapsalus baari”.

Antti Kammiste. Foto: Malle-Liisa Raigla

Laupäeval avas Haapsalu vana apteegi endistes ruumides uksed uus baar-kohvik Paul.

„Äärepealt oleksin Küüniku uuesti avanud,” ütles Pauli pidaja Antti Kammiste. Idee avada just Pauli-nimeline koht tuli Kammistel vaadates maali, kus titt paneb pesu kuivama – selle karakteri nimi on Paul.

Paul erineb Küünikust Kammiste sõnul nii palju, et süüa vähemalt esialgu baaris ei saa: saab kohvi ja alkoholi. „Ja korraliku nostalgialaksu,” lisas ta. Kammiste sõnul pidas ta Küünikut koos kasupojaga ja selle ettevõtmise aeg sai läbi, sest äripartner läks välismaale. „Tundsin, et üksi jätkata ei jaksa ja üle oma varju