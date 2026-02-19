Ormsö seisab endiselt kai ääres

Parvlaev Ormsö. Foto Juhan Hepner

Vormsi parvlaev Ormsö seisab endiselt Rohuküla sadamas kai ääres. Ormsö peamasina turbot tabas 6. veebruari õhtul rike ja sellest ajast alates pole laev sõitnud.

Nädala alguses teatas laevaliini haldav Kihnu Veeteed kodulehel, et Ormsö väljumised on tühistatud kolmapäevani ja see, kas laev pääseb neljapäeval liinile, selgub kolmapäeva õhtuks. Kihnu Veeteede juht Jaak Kaabel ütles Lääne Elule eile pärastlõunal, et Ormsöd ei õnnestu siiski neljapäevaks korda saada.

„Viimane info on, et vajalikku varuosa ei ole veel tulnud ja neljapäeval Ormsö kindlasti ei sõida. Sama kehtib reed