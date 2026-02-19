Päästjate reid tuvastas aegunud andurid

Haapsalu päästekomando pealiku Andres Kaljura ja ohutusjärelvalve inspktori Egne Lappmaa sõnul on andurite aegumiskuupäev anduri tagaküljel. Foto Kaire Reiljan

Päästjate sügisene suitsu- ja vinguandurite reid näitas, et paljudes kodudes on üleval kehtivusaja ületanud suitsuandurid.

Seda, et suitsuandur annab tühjenevast patareist piiksumisega märku, teavad ilmselt kõik. Et aga ka suitsuandurid ise aeguvad, on paljudele üllatus. Sügisesel andurite reidil nägid kontrollijad palju aegunud andureid.

Hiiu-Lääne päästepiirkonna juht Hannes Aasma tunnistas, et suitsuandurite aegumine jõudis ka päästeameti teadvusesse mõne aasta eest. Haapsalu päästekomando pealiku Andres Kaljura sõnul on teavitamine suitsuandurite aegumisest olnud nõrk.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kui tühjenevast patareist annab tunnistust piiksumine, siis Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektori Egne Lappmaa sõnul andur ise aegumisest märku ei anna, vaid vaada