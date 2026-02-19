Tööturul passiivsete arv kasvab Läänemaal kiiresti

Neid, kes ei tööta ega otsi tööd, on üha rohkem. Foto: Malle-Liisa Raigla

Statistikaameti andmeil kasvas mullu Läänemaal kiiremini kui mujal Eestis nende tööealiste inimeste hulk, kes töötuks jäädes ei asunud aktiivselt uut tööd otsima.

„Kuigi sellised trendid iseloomustasid 2025. aastal Eestit üldiselt, torkab Läänemaa ühes Valga ja Viljandi maakonnaga silma eriti tugeva tööjõus osalemise määra langusega,” ütles statistikaameti analüütik Tea Vassiljeva. Läänemaal kahanes tööturul aktiivsete arv 5,8 protsendipunkti, Valgamaal 8,4 ja Viljandimaal 5,6 protsendipunkti.

Vassiljeva lisas, et sarnaselt langes neis maakonnis tööhõive määr. Tema sõnul näitavad nii tööhõive määra kui ka tööjõus osalemise määra vähenemine tööealiste inimeste vähenevat majanduslikku aktiivsust.

„Kui näiteks hõivatute arv väheneb m