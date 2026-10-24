Haapsalu korteri hind tõusis 4000 eurot

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Reedel lõppesid kolm Haapsalu linnavalitsuse korraldatud oksjonit, kus kaubaks läks vaid Tamme tänaval asuv kahetoaline korter.

Tamme 17 maja esimesel korrusel asuv 46,7 m² korter oli müügis alghinnaga 30 000 eurot. Kaheksa pakkumisega tõusis korteri hind 4000 euro võrra. 15 minutit enne oksjoni lõppu oli hind veel 32 000 eurot, kuid viimastel minutitel toimunud aktiivse pakkumise tõttu oksjon pikenes ja lõpphind kerkis.

Tamme tänava korter oli enampakkumisel esimest korda. Varem kasutas linn seda sotsiaalkorterina, kust senine elanik lahkus. Linnavalitsus otsustas renoveerimise asemel korteri maha müüa.

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13 000 euroga soovis linnavalitsus müüa ka kolmetoalist 68,7 m² korterit Jõõdre