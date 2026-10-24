Hexest Materials sai kaitsetööstuspargi kasutajaks

Valitsus otsustas neljapäevasel istungil, et annab Piirsalu kaitsetööstuspargi maa-ala Hexest Materials ASile tasu eest kasutada.

Riik annab maa ettevõttele kasutada 70aastase hoonestusõigusega, selle omand jääb riigile ja ettevõte maksab kasutamise eest turupõhist tasu.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Ines Eduri sõnul on hoonestusõiguse aastaseks hektari hinnaks määratud 2109 eurot. Eduri sõnul on tasu suuruse arvestanud kinnisvaraekspert.

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See tähendab, et 73,5hektarilise kaitsetööstuspargi eest tuleb Hexest Materialsil maksta riigile aastas üle 155 000 euro.

Hoonestusõiguse on ettevõte saanud 70 aastaks. „Kuna lepingu läbirääkimised on alles ees, siis ei ole hoonestusõiguse tasu muutumise detailid veel lõpuni paigas. Saame aga kinnitada, et tasu suurus vaadatakse kindla pe