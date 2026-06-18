Lääne-Nigula volikogu hääletab lõhkeainetehase üle

Piirsalu kaitsetööstuspagi arutelu. Foto Malle-Liisa Raigla

Tänasel Lääne-Nigula volikogu istungil hääletavad volinikud kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu jätkamise üle Piirsalus, kuhu riik plaanib lõhkeainetehast.

Et see on riigi eriplaneering, siis saab vald avaldada vaid oma arvamust. Volikogu otsusest ei sõltu, kas eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) menetlus jätkub või mitte. Täna hääletatava otsuse eelnõu kohaselt on volikogu Piirsalu eriplaneeringu jätkamisega nõus, aga lisab nimekirja asjadest, mida riik sel juhul tegema peaks.

Muu hulgas soovitakse kohalike teede rekonstrueerimist, piirkonna kaevude veetaseme ja joogivee kvaliteedi jälgimist, lõhkeainega kokku puutunud materjalide kinnise põletamise tehnoloogia eelistamist ning suitsugaaside puhastamist, Risti