Vald algatas Jõgisoo miljardiarenduse planeeringu

Jõgisoo tulevase andmekeskuse krunt. Foto Juhan Hepner

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles Lääne Elule, et vallavalitsus algatas teisipäeval Jõgisoo külla kavandatava kuni miljard eurot maksva tööstuspargi detailplaneeringu.

Randmaa sõnul on algatusel muinsuskaitse-, keskkonna-, transpordi-, pääste- ning maa- ja ruumiameti kooskõlastus. „Ehk kõik ametkonnad said oma arvamust avaldada,” ütles ta.

Ametid Jõgisoo detailplaneeringu algatamisele Randmaa sõnul vastu polnud. „Olid asjakohased viited, millele planeeringus tuleks tähelepanu pöörata,” märkis vallavanem.

Artikkel jätkub peale reklaami

Sinfra OÜ esitas taotluse Lääne-Nigula valda Jõgisoo külla tööstuspargi detailplaneeringu algatamiseks. Taotluse järgi kavandatakse 21,4 he