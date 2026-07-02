Lääne-Nigula jagas õppureile 5000 eurot

Lääne-Nigula haridusstipendiumile esitati rekordarv taotlusi. Foto: Juhan Hepner

Lääne-Nigula vallavalitsus jagas õpilastele ja tudengitele haridusstipendiume kokku 5000 eurot.

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles Lääne Elule, et nii palju stipendiumitaotlusi pole kunagi esitatud. Haridustoetust taotles ligi 40 õppurit ja raha jagus vaid 15-le. „Tublid õppijad kõik, aga midagi pole teha, eelarve on ees ja tuleb valida, kellele anda,” ütles Randmaa.

Mullu oli taotlejaid alla 20 ja üle 20 pole neid Randmaa sõnul kunagi olnud. „Pani mõtlema, kas peaks eelarve üle vaatama ja edaspidi rohkem raha eraldama,”