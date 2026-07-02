Valgeväljale tuleb teine karjäär

Valgevälja II liivakarjäär asub Valgevälja teest lõuna pool ehk praegusest karjäärist teisel pool teed. Foto: Malle-Liisa Raigla

Teedeehitusettevõte Tariston soovib rajada Valgeväljale teise liivakarjääri ja pärast kaevandamist luua sinna puhkeala koos ujumiskohaga.

Valgevälja II liivakarjäär asub Valgevälja teest lõuna pool ehk praegusest karjäärist teisel pool teed. See on kunagine karjäär, mis on praeguseks võssa kasvanud. Tariston taotleb seal kaevandamiseks keskkonnaluba.

Ettevõtte mäenduse valdkonna juht Kauri Kiiman selgitas, et kohe pärast loa väljastamist kaevandama ei saa hakata. Enne tuleb esitada t