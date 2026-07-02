Valgeväljale tuleb teine karjäär

Kuula artiklit, 2 minutit ja 20 sekundit
0:00 / 2:20
Valgevälja II liivakarjäär asub Valgevälja teest lõuna pool ehk praegusest karjäärist teisel pool teed. Foto: Malle-Liisa Raigla
Teedeehitusettevõte Tariston soovib rajada Valgeväljale teise liivakarjääri ja pärast kaevandamist luua sinna puhkeala koos ujumiskohaga.
Valgevälja II liivakarjäär asub Valgevälja teest lõuna pool ehk praegusest karjäärist teisel pool teed. See on kunagine karjäär, mis on praeguseks võssa kasvanud. Tariston taotleb seal kaevandamiseks keskkonnaluba.
Ettevõtte mäenduse valdkonna juht Kauri Kiiman selgitas, et kohe pärast loa väljastamist kaevandama ei saa hakata. Enne tuleb esitada t
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam