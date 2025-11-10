Valgeväljal oli avarii

Kuula artiklit, 0 minutit ja 27 sekundit
8. novembril kell 17.09 said päästjad väljakutse Haapsalus Valgevälja külas juhtunud liiklusõnnetusele.
Kahe sõiduki kokkupõrke tulemusel oli ühe auto esiots deformeerunud ning lekkis õli.
Süttimisohu likvideerimiseks avasid päästjad kapoti hüdraulilisi töövahendeid kasutades ning katsid õlireostuse absorbentainega. Õnnetuses viga saanud kaks inimest toimetas kiirabi haiglasse.
