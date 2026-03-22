Taebla lähedal oli avarii

Kuula artiklit, 0 minutit ja 42 sekundit
0:00 / 0:42
21.märtsil kell 12.30 paiku toimus liiklusõnnetus Lääne-Nigula vallas Pälli külas. Haapsalu maantee ja Harju-Risti – Riguldi – Võntküla tee ristmikul sõitis 30aastane mees sõiduautoga Škoda Roomster vasakpööret sooritades ette peateel liikunud sõiduautole Toyota Corolla, mida juhtis 78aastane mees.
Mõlemate sõidukite juhid ja Škodas kaassõitjatena viibinud 1kuune tüdruk ning 3aastane tüdruk toimetati haiglasse.
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam