Topu ümberehitus sai keskkonnaloa

Topu sadam. Foto Juhan Hepner

Keskkonnaamet andis Topu rannakalurite seltsile vee erikasutuse keskkonnaloa, et selts saaks süvendada ja laiendada sadamabasseini, rekonstrueerida sadama slipi ning põhja- ja lõunamuuli. Keskkonnaluba võimaldab seltsil esitada tööks vajaliku ehitusloa taotluse.

MTÜ Rannakalurite Selts Topu juhatuse liige Kaido Erik ütles paari nädala eest Lääne Elule, et sadama akvatooriumi siseosa on plaanis teha kolmandiku võrra suuremaks, mõnevõrra muuta muulide asukohta, rajada lainemurdjad ja lisada betoonist ujuvkai, mis annab sadamale juurde paarkümmend kaikohta. Erik lootis, et kui kõik lähe