Läänemaa vabatahtlikud päästjad käisid Ukrainas õppusel

Päästeõppus Ukrainas. Foto: Hendrik Tali/päästeliit

Ukraina päästeteenistuse Rivne oblasti päästjad korraldasid möödunud nädalal päästeliidu tehnilise pääste üksuse vabatahtlikele õppuse, mille käigus said Eesti vabatahtlikud esimest korda praktilise kogemuse päästetööst sõjatingimustes.

Õppusel osales 13 vabatahtlikku päästjat üle Eesti, kes kuuluvad tehnilise pääste üksuse koosseisu: Pajusi, Palivere, Ka

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

