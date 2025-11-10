Läänemaa parimad rahvastepallurid õpivad Taeblas ja Orul

Artikkel jätkub peale reklaami

7. novembril peetud Läänemaa koolide 4.-5 klasside poiste ja tüdrukute rahvastepalli meistrivõistlustel olid võidukad Oru kooli poisid ja Taebla kooli tüdrukud.

Võistlustel osales rekordarv lapsi, kokku 18 võistkonda kümnest koolist.

Poiste võistkondi oli 11 ja oma alagrupid võitsid kindlalt Oru ja Taebla. Finaali pääsuks tuli Orul ja Taeblal alistada Haapsalu Linna algkooli 1. ja 2. võistkond. Finaalis õnnestus Taebla koolil 1 geim võita, kuid lõpuks jäi peale ikkagi Oru kooli võistkond.

Võiduvõistkonnas mängisid Madis Kõrvemaa, Tanel Anderson, Remi Heilu, Robin Notton, Oskar Mullo, Ragi Allmere, Kaspar Niils ja Ka