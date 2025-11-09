Vatla jalgpallur võitis Eesti meistrivõistlustel pronksmedali

Naiste jalgpalli kõrgliigas oma viiendat hooaega mängiv Trinity Õismets kindlustas nädalavahetusel Eesti naiste meistrivõistlustel kolmanda koha.

Vatlast pärit ja sealses väikeses maakoolis sporditeed alustanud Õismets alistas oma koduklubi Viimsi jalgpalliklubiga meistrivõistluste eelviimases voorus Saku Sportingu tulemusega 4:0. See oli otsustav võit, mis tähendab, et kogu hooaja Tabasalu jalgpalliklubiga medaliheitlust pidavad viimsilannad olenemata viimase vooru tulemustest medalit enam ei kaota.

Eesti meistriks tuli Tallin