Taebla ja Oru kooli õpilased on Lääne regiooni parimad rahvastepallurid

11. märtsil Haapsalus toimunud Lääne regiooni koolinoorte piirkondliku finaali rahvastepallis 4.-5. klassidele võitsid Oru kooli poisid ja Taebla kooli tüdrukud.

Lääne regiooni moodustavad Läänemaa, Raplamaa, Hiiumaa, Pärnumaa ning Saaremaa. Esindatud olid 4 maakonna parimad koolid, ainsana loobus võistlemisest Hiiumaa.

Kokku osales 5 poiste ja 5 tüdrukute võistkonda.

Poiste mängud hakkasid kohe hea hooga pihta ning ainsatki geimi kaotamata võitis võistluse Oru kool Läänemaalt. Teisele kohale tuli Jõõpre kool Pärnumaalt ning kolmandale kohale Kilingi-Nõmme gümnaasiumi poisid. Neljanda koha sai Rapla Vesiroosi kool ning viiend