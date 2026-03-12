Riigikogu toetusrühm valitsusele: Rohuküla raudtee ehituseks tuleb alustada euroraha taotlemist

Riisipere-Turba raudteelõigu avamine 2019. aastal. Foto: Arvo Tarmula

Riigikogu Haapsalu raudtee taastamise toetusrühm pöördus Vabariigi valitsuse poole ettepanekuga käsitleda Turba–Haapsalu–Rohuküla raudtee rajamist riikliku tähtsusega taristuprojektina ning kavandada selle rahastamist Euroopa Liidu järgmise finantsperioodi raames.

Riigikogu Haapsalu raudtee taastamise toetusrühma esimehe Reili Ranna sõnul on oluline, et projektiga liigutaks edasi. „Rohuküla raudtee loob tervikliku ühenduse Tallinna, Läänemaa ja Hiiumaa vahel ning aitab tugevdada Eesti regionaalset tasakaalu. Kui inimesed saavad tööle, kooli ja