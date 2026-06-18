Tuhandel läänlasel jäi automaks tasumata

Foto Malle-Liisa Raigla

Esmaspäeval saabus automaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Õigeaegselt jäi maks maksmata 980 läänlasel kokku 75 600 euro ulatuses.

15. juuniks tuli 7070 Läänemaa inimesel ja juriidilisel isikul maksta automaksu kokku üle 604 100 euro. Teisipäeva hommikuks oli maksu tasunud pea 6100 läänlast 529 000 euro eest. „See tähendab, et enamik tasus maksu tähtaegselt,” ütles MTA tulude osakonna võlahalduse üksuse juht Kadri Kööp.

Nendest, kes maksu õigeaegselt ei tasunud, on maksukohustuse ajatanud 12 isikut. Nende maksukohustus kokku on 1420 eurot. Kööp soovitas teistelgi, kes esimest osamakset