Lastega pered saavad automaksu soodustust

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Kuula artiklit, 2 minutit ja 45 sekundit
0:00 / 2:45
Foto Malle-Liisa Raigla

Kuni 19aastaste lastega pered saavad sellest aastast iga lapse kohta tagasiulatuvalt sada eurot automaksusoodustust. Kui paljusid Läänemaa peresid see muudatus puudutab, ei tea veel ei rahandusministeerium ega maksu- ja tolliamet (MTA).

„Andmeid selle kohta, kui paljusid Läänemaa inimesi võimalik muudatus puudutab, MTA-l praegu ei ole,” ütles MTA tulude osakonna juhataja Kerli Onno. Seni, kuni muudatused pole veel vastu võetud, on tema

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT