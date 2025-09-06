Juhtkiri: ei julge olla poolt ega vastu

Tänase Lääne Elu intervjuus räägib Sunly üks asutaja ja tegevjuht Priit Lepasepp muu hulgas, kuidas taastuvenergeetikast on saanud üks kohalike valimiste peateemasid, aga poliitikud ei julge sel teemal seisukohta võtta. Ei juleta olla taastuvenergeetika arenduste poolt, sest mine tea – tulevad kallale need professionaalsed kõigele vastu olijad, kes üle Eesti ühelt koosolekult teisele käivad. Viimati köetakse asi ühismeedias nii kuumaks, et poliitik jääb häältest ilma. Samamoodi ei juleta olla ka avalikult vastu – suurelt osalt seepärast,