Galerii: Läänemaa gurmeeturg oli väiketootjate ja toidusõprade pidu

Läänemaa gurmeeturg meelitas laupäeval Haapsalu raudteejaama sadu toiduhuvilisi kohalike väiketootjate pakutavat uudistama ja mekkima.

Kuuendat korda toimunud gurmeeturul pakkusid oma tooteid üle 40 väiketootja nii Läänemaalt, naabremaakondadest kui ka kaugemalt. Valik oli väga lai: alates põllul ja kasvuhooones kasvavast kuni pagaritoodete ja küpsetisteni. Lettidel leidus kõikvõimalike taimesegusid ja teesid, siirupeid ja jooke, nii alkoholiga kui ka ilma, rääkimata lihast ja kalast.

Läänlastele aktiivse naiskodukaitsja ja kaitseliitlasena tuttav Svetlana Aug kasvatab oma Hiiumaa Seljakopli talus juba paar aastat ürte, millest paneb kokku kõikvõimal