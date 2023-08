Haapsalu Gurmeeturg katab sel aastal laua metsikute maitsetega

2. septembril saab Haapsalu raudteejaama perroonist Läänemaa kõige uhkem kohaliku toidu turg, kust leiab lisaks Läänemaa toodetele kulinaarseid üllatusi Hiiu-, Saare- ja Raplamaalt, Romantiliselt Rannateelt ning Põhja-Eestist.

Gurmeeturu üks tõmbenumbreid on kolmekäiguline degustatsioonimenüü, mida saab tasuta nautida raudteejaama paviljonis. Sel aastal on rõhk metsast, aasalt ja rannalt korjatud toorainel. Degustatsiooni veavad raamatu „Metsapoole maitsed“ autorid Maret Allikas, Margit Välja ja Hele-Mai Alamaa.

„Selleks, et pakkuda metsikuid maitseid kogu oma külluses, on ettevalmistused Gurmeeturuks väldanud kogu suve, tegelikult lausa aasta läbi,” tõdes Maret Allikas. Kolmik on kaardistanud kohalikke tootjaid, maitsnud ja katsetanud. Uidanud metsas ja mere ääres, tervitanud vanu tuttavaid ja avastanud uusi toidutaimekesi. „Nii see menüü sündis, et oleks üllatust ja ohhoo-efekti, aga ka maitseid, mis lapsepõlve silme ette toovad. Lihtne ja puhas, kodumaine ja kaunis toit.”

Degustatsiooni ettevalmistusse on kaasatud Haapsalu kutsehariduskeskuse kokaõpilased.

„Varasemail aastail on Gurmeeturg andnud õpilastele võimaluse inspiratsiooni saada ja oskusi lihvida tippkokkade Angelica Udekülli ja Joel Ostrati käe all,” lausus Taavi Kuusik kutsehariduskeskusest. “Metsikute maitsete kasutamine kulinaarias on tõusev trend, mistõttu on konkurss seekordsesse ettevalmistustiimi saamiseks tihe.”

Lisaks degustatsioonile saab Eesti pikimal ajaloolisel perroonil tootjatelt kõhutäidet nii kohapeal tarbimiseks kui ka koju kaasa võtmiseks. „Võrreldes eelmise aastaga on tootevalik oluliselt suurem – kui mullu osales Gurmeeturul 31 tootjat, siis seekord üle 60. Hiiu-, Saare- ja Raplamaa, Romantiline Rannatee ning Põhja-Eesti osalevad ühislettidena, mis võimaldab külastajatele pakkuda võimalikult laia valikut,” selgitas Gurmeeturu korraldaja, Kodukant Läänemaa tegevjuht Liis Moor.

Lastele on Keskkonnaamet sisse seatud mängulise õppeala, kus tutvustatakse meie veekogudes elavaid kalu ja harrastuspüügile seatud reegleid.

Gurmeeturgu peetakse neljandat aastat ja on kõigile külastajatele tasuta. Turgu korraldavad MTÜ Kodukant Läänemaa ja MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts.