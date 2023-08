SPIN-programm alustab Haapsalus kolmandat hooaega

caption id="attachment_408114" align="alignnone" width="2000"] Haapsalu SPINi grupi lapsed ja treenerid suveturniiril Tallinnas. Foto Katariina Peetson[/caption]

Haapsalus tegutsev, 2021.aastal avatud, SPIN-programmi grupp alustab sel sügisel kolmandat hooaega.

„Oleme Haapsalu linnas suutnud programmi kaasata järjepidevalt juba mitukümmend noort," ütles SPIN-i tegevjuht Priit Jõe. „Senised kaks tegutsemisaastat on andnud meile suurepärase võimaluse näha, et SPIN-i kui spordil põhineva ennetusmudeli vastu on Haapsalu linnas huvi ka selle elluviimisesse kaasatud võrgustiku liikmetel," lisas Jõe.

