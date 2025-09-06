Militaartehnika hooldusettevõte laiendab tegevust

Kuula artiklit, 2 minutit ja 1 sekundit
Lääneranna vallas Tõusi külas militaartehnika värvimise ja remondiga tegelev Defrem OÜ plaanib laiendada tegevust, võttes kasutusele kaks suurt värvimisruumi ja palgates töötajaid.
Ettevõtte juhi Elmar Bergmanni sõnul on firma Tõusi töökoja juures kaks uut värvimisruumi, mille kasutusele võtmiseks on vaja saada keskkonnaluba. Keskkonnaamet avaldas teisipäeval keskkonnaloa eelnõu, millele saab kahe nädala jo
