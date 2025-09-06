Huviharidus läheb koolides õppetööna kirja

Septembrist jõustunud seadusemuudatusega peavad koolid hakkama arvestama ka huvikoolides õpitut, kui see kattub kooli õppekavas nõutavate tulemustega.

Läänemaal on koole, kes huviharidusega juba ammu arvestavad, kuid neidki, kellele on olukord uus. Seni on huviharidusega oma koolitunde kompenseerinud enamasti tippsportlased ja kontsertidel esinevad muusikud.

Ühisgümnaasiumis valikkursused

Artikkel jätkub peale reklaami

Läänemaa ühisgümnaasiumis on direktor Gina Metssalu sõnul huviharidusega arvestatud kooli loomisest pe