Aivo Paljasmaa: rebjata, davaite žit družna ehk kuidas ROK multifilmi teeb

Aivo Paljasmaa. Foto: Elen Freivald

Eakamail lehelugejail on vast meeles nõukogudeaegne multifilm kass Leopoldist, kes tõreles leebelt vaenulike hiirtega, et katsuks ikka sõbralikult läbi saada.

Lastefilmi lõpukaadrite pilt ohutust ja roosast elust on muidugi mõistlik, sest lapsesse tuleb juba maast madalast inimväärseid hoiakuid sisendada. Pärast võib olla hilja, kuna suureks sirgudes valitsevad nii elus kui ka kinoekraanidel hoopis jõulisemad ja mürgisemad värvid. Palja leebusega pole siis enam midagi peale hakata.

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) president Kirsty Coventry üritab praegu aga tõsimeeli kass Leopoldi kombel asju ajada. Sõja Ukrainas põhjustanud agressorriigid Venemaa ja Valgevene tuleks tema arvates olümpialiikumisse tagasi lubada koos oma lipu ja hümniga.

Artikkel jätkub peale reklaami

Coventry kortsutab kulmu ja