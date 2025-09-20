Vaikselt alanud Haapsalu valimisdebatt muutus lõpuks vürtsikaks

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Haapsalu esinumbrite valimisdebatt. Foto: Juhan Hepner
Kuula artiklit, 9 minutit ja 0 sekundit
0:00 / 9:0
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 17

Kolmapäeval Läänemaa invaühingu eestvedamisel korraldatud kohalike valimiste Haapsalu esinumbrite debatt näitas, et sel sügisel on õhus rohkesti elektrit.

Kui ajakirjanik jõudis veidi enne linna esimese valimisdebati algust kooli, täpsemalt siis Haapsalu muusikakooli, oli veel vaikne. Debati moderaator Aivo Paljasmaa kogus osalenud poliitikud kokku ja jagas neile enne lavale astumist viimased kiired juhtnöörid.

Mõnekümne kuulaja ette pandi istuma Isamaa esindaja Olavi Seisonen, Marika von Kühn Parempoolsetest, Andres Õige valimisliidust Terve Haapsalu, Martin Judanov EKREst, J

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT