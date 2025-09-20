Tänavaküsitluse video: kas naisi on kohalikus poliitikas piisavalt?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 5

Kas naisi on kohalikus poliitikas piisavalt?

Janek

Loomulikult võiks neid olla meestega võrdselt. Kui naised aga ise huvi üles ei näita, siis kvoodipõhiselt on minu arvates ka vale neid sinna augutäiteks panna. Aga iseenesest võiks neid olla volikogus võrdselt meestega, huvid oleksid siis jagatud võrdselt.

