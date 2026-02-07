Aivo Paljasmaa: taliolümpiamängud on avatud

Aivo Paljasmaa. Foto: Malle-Liisa Raigla

Eile hilisõhtul avati Itaalias Milanos ja Cortina d’Ampezzos XXV taliolümpiamängud. Kindlasti oli avamispidustus suurejooneline ja uhke, nagu itaallastele omane. Nende ridade kirjutamise hetkel kujutan ette, et seal kõlasid nii ooperimeloodiad kui ka Napoli laulukesed. Lisaks muidugi peegeldused nende iidsest kujutava kunsti varamust ja ei tea, mida kõike veel.

Tegelikult võõrustab Cortina d’Ampezzo taliolümpiamänge teist korda, eelmisel korral toimusid need seal 1956. aastal. Tollaste mängude kangelaseks tõusis Austria noormees Toni Sailer, kes esmakordselt võitis mäesuusatamises kõik kolm ala, nagu tollal kavas oli. Hiljem sukeldus Sailer Hollywoodi filmimaailma ja kogus seal kuulsust.

Praegused spordikangelased on juba enne avamist filmikangelased ja on suur nauding nende heitlusi jälgida. Nagu filmikunstile kohane, esineb seal palju võitjate rõõmu ja kaotajate