Kirblas tähistatakse kaitselahingute alguse aastapäeva

Urmas Lauri foto

Täna kl 16 mälestatakse Kirbla kirikus ja kalmistul 82 aasta möödumist Eesti kaitselahingute algusest. 7. veebruar 1944 oli päev, mil Eesti peaminister presidendi ülesannetes professor Jüri Uluots kutsus Eesti mehi kodumaa kaitsele.

Kirbla tseremoonia algab kirikus peetava mälestuspalvusega. Palvusel kantakse ette 82 aastat tagasi raadioeetris olnud usutlus Uluotsaga, kus ta selle üleskutse tegi. Järgneb mälestushetk Jüri Uluotsa perekonna kalmul Kirbla kirikuaias, pärgade ja küünalde asetamine ning kõned ja palvus. Pärast seda teeb ajaloohuviline Art Nõmm Kirbla rahvamajas eriüksuse Vaide teemalise ettekande.

„Veebruaris tähistame kaitselahingute alguse aastapäeva Kirblas, juuli viimasel la