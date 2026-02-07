Pakane annab Läänemaa haiglale tööd

Läänemaa Haigla EMO koormus kasvab. Foto: Juhan Hepner

Pikalt kestnud pakane on Läänemaa haiglasse toonud külmakahjustusi saanud inimesi.

Haigla õendusjuhi Marju Lepmetsa sõnul pole aastaid sellist talve olnud ja seetõttu pole ka külmakahjustustega inimesi aastaid haiglasse sattunud. „Kui korraks on üks-kaks päeva külm, siis see tavaliselt inimestele kahju ei tee, aga nüüd on juba kuu aega külma olnud,” ütles Lepmets.

Külmakahjustuse saavad tavaliselt inimesed, kes on pikalt olnud külmas: neil kas kodud ei pea sooja või küttekehad on katki, tihti on ka alkohol mängus. „Näeme mõnda veel,” ütles Lepmets. Ta täpsustas, et selliseid pöördumisi pole olnud palju.

Talveilmad on haiglasse toonud tavapärasest roh