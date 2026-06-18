Lääne-Nigula kultuuritöötajaks pürib seitse inimest

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Lääne-Nigula vald otsib Triin Raave asemele uut kultuuritöötajat. Foto Juhan Hepner
Lääne-Nigula kultuurispetsialisti kohale laekus seitse avaldust.
„Vestlused käivad,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa Lääne Elule. Randmaa sõnul võiks uus kultuurispetsialist tööle asuda juuli keskel.
Vallavalitsus kuulutas välja konkursi, sest Kullamaa, Risti, Palivere ja Martna kultuurispetsialistina töötanud Triin Raavest sai Lääneranna valla kultuuri- ja kogukonnanõunik.
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Lääne-Nigula kultuuritöö on jaotatud kaheks. Noarootsi, Oru, Taebla ja Nõva kultuurispetsialistina töötab Ülle Schönberg.
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